Румыния разработала план патрулирования берега для защиты от морских дронов

В Румынии усилят патрулирование побережья для защиты от морских дронов Румыния разработала план патрулирования берега для защиты от морских дронов

Москва22 июн Вести.Власти Румынии разработали план патрулирования побережья для защиты от морских дронов после ЧП со взрывом безэкипажного катера ВСУ. Соответствующие слова президента Румынии Никушора Дана приводит РИА Новости.

Наши ведомства, как министерство обороны, так и министерство внутренних дел, разработали план патрулирования для обеспечения безопасности, особенно в начинающийся летний сезон. приводит агентство его цитату

Дан подчеркнул, что в ближайшее время Бухарест и Киев обменяются информацией, чтобы составить более подробный план защиты граждан от потенциальных рисков.

Румынский лидер напомнил об инциденте с безэкипажным катером ВСУ, который взорвался в начале июня у берегов румынского города Констанца.

Уголовное расследование ситуации с дроном в Констанце продолжается, после обсуждения с украинской стороной мы предоставим гораздо больше информации, вероятно, в течение одной-двух недель сказал Дан

Ранее в Румынии уже заявляли о намерении увеличить численность групп, ответственных за выявление потенциальных опасностей у побережья страны после взрыва дрона ВСУ в порту Констанцы.