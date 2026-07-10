Москва10 июл Вести.Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил об обнаружении и ликвидации в Черном море еще пяти морских беспилотников, помимо тех, что были зафиксированы в порту Констанца в июне. По словам министра, часть найденных дронов была снаряжена взрывчаткой.

Инцидент в Констанце произошел, когда украинский морской дрон "Сарган-3000" потерял управление, дрейфовал вдоль гавани и взорвался у причала. Всего, по данным румынских СМИ, в акватории была замечена группа аппаратов, часть из которых нейтрализовали военные на рейде.

Мируцэ пояснил, что армия не вмешалась в ситуацию в самом порту, так как военные корабли не находились на боевом дежурстве, а безопасность гражданских объектов вне военного времени обеспечивают другие структуры. Инцидент вызвал дипломатическое разбирательство между Бухарестом и Киевом, так как украинская сторона своевременно не уведомила Румынию о потере управления над своими беспилотниками.