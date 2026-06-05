Филиппо назвал инцидент с дронами ВСУ в Констанце попыткой развязать войну Филиппо: взрывы дронов ВСУ в Констанце - попытка спровоцировать войну ЕС и РФ

Москва5 июн Вести.Инцидент с безэкипажными катерами (БЭК) вооруженных сил Украины (ВСУ) в румынской Констанце - ни что иное, как попытка развязать войну между Евросоюзом и Россией. Об этом заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал новость, что изначально западные официальные лица возлагали вину за инцидент в Констанце на Россию, но затем киевский режим признал, что взорвавшиеся БЭК принадлежали его боевикам.

И вот, как обычно!.. Операция под чужим флагом, чтобы развязать войну! Они сумасшедшие! сказал Филиппо

Ранее в Констанце взорвался украинский морской беспилотник, который застрял в боновом заграждении в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала. Он нес не менее 10 килограммов взрывчатки.

Президент Румынии Никушор Дан позднее уточнил, что всего у берегов Румынии самоуничтожились четыре безэкипажных катера ВСУ, а причина, по которой они попали в румынские воды - потеря управления.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инцидент, отметил, что европейцы должны ожидать новых провокаций от режима Владимира Зеленского.