Москва5 июн Вести.Все четыре безэкипажных катера (БЭК) вооруженных сил Украины (ВСУ), над которыми боевики потеряли контроль, самоликвидировались. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

Политик рассказал, что боевики намеревались использовать БЭК против России, однако потеряли над ними контроль.

На данный момент все четыре морских дрона, вышедшие из-под контроля украинских вооруженных сил, самоликвидировались. Помимо дрона, самоуничтожившегося в порту Констанца, второй самоликвидировался под наблюдением Береговой охраны в открытом море вблизи порта Констанца, а еще два дрона взорвались примерно в 145 км к востоку от Констанцы написал Дан в соцсети X

Президент Румынии подчеркнул, что инцидент не привел к человеческим жертвам или значительному материальному ущербу.

Ранее в румынском порту Констанца взорвался украинский морской беспилотник, который застрял в противозагрязнительном боновом заграждении всего в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала. На его борту было не менее 10 килограммов взрывчатки.

Позднее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент, отметив, что эта провокация Киева против европейцев будет далеко не последней.