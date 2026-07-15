Москва15 июлВести.Российские военные потопили несколько безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Видео публикует Министерство обороны РФ.
Военные уточняют, что для уничтожения вражеских БЭК применялись беспилотники "Ланцет".
Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точно отработали по БЭК противника в акватории Черного моряговорится в сообщении Минобороны
Ранее российские военные уже отчитывались о ликвидации четырех морских дронов.
Аналогичные кадры Минобороны публиковало 8 июля. Тогда также при помощи "Ланцетов" была потоплена группа украинских БЭК.
Кроме беспилотников, для перехвата безэкипажных катеров ВСУ применяются противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С", а также боевые машины пехоты БМП-2 с модулем "Бережок".