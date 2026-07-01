Москва1 июлВести.Военнослужащие РФ поразили пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-восточной части акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.
Ведомство показало кадры уничтожения техники противника.
Отмечается, что поражение было нанесено с помощью ПТРК "Корнет", БМП-2 с боевым модулем "Бережок", барражирующего боеприпаса "Ланцет", самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С", а также расчетами тактической огневой группы.
Ранее в среду в МО РФ сообщили об уничтожении в центральной части Черного моря двух безэкипажных катеров противника.