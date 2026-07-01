Москва1 июлВести.За минувшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера киевского режима. Об этом заявили в Минобороны России.
Сводку о результатах боевых действий военное ведомство опубликовало в своем канале в мессенджере MAX.
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катераговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что за один день ВСУ потеряли семь безэкипажных катеров в Черном море.