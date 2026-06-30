Москва30 июнВести.Силами Военно-морского флота России уничтожено семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.
Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Силами Черноморского флота уничтожены семь безэкипажных катеровсказано в заявлении ведомства
В ночь с 29 июня на 30 июня в Новороссийске была объявлена тревога в связи с угрозой применения вражеских безэкипажных катеров. Жителей попросили не находиться на открытом пространстве около моря. Затем было перекрыто движение по набережной.
Тревога продлилась в городе почти 4 часа и после была отменена.