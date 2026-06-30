ВСУ потеряли семь безэкипажных катеров, сообщили в МО РФ Минобороны РФ: моряки поразили в Черном море 7 безэкипажных катеров ВСУ

Москва30 июн Вести.Силами Военно-морского флота России уничтожено семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.

Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Силами Черноморского флота уничтожены семь безэкипажных катеров сказано в заявлении ведомства

В ночь с 29 июня на 30 июня в Новороссийске была объявлена тревога в связи с угрозой применения вражеских безэкипажных катеров. Жителей попросили не находиться на открытом пространстве около моря. Затем было перекрыто движение по набережной.

Тревога продлилась в городе почти 4 часа и после была отменена.