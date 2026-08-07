Москва7 авгВести.Силы Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве заявили, что катера были уничтожены в ходе выполнения задач силами Черноморского флота.
Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУговорится в сообщении
Ранее стало известно, что за минувшую неделю Вооруженные силы России поразили 34 морских судна, которые действовали в интересах ВСУ. Как уточнили в Минобороны, среди пораженных судов – 31 сухогруз и три буксира.