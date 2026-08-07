Минобороны: Черноморский флот за неделю уничтожил пять катеров ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении пяти катеров ВСУ за неделю Минобороны: Черноморский флот за неделю уничтожил пять катеров ВСУ

Москва7 авг Вести.Силы Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве заявили, что катера были уничтожены в ходе выполнения задач силами Черноморского флота.

Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ говорится в сообщении

Ранее стало известно, что за минувшую неделю Вооруженные силы России поразили 34 морских судна, которые действовали в интересах ВСУ. Как уточнили в Минобороны, среди пораженных судов – 31 сухогруз и три буксира.