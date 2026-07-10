МО: российская армия за неделю уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделю МО: российская армия за неделю уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

Москва10 июл Вести.За неделю российские военные уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

С 4 по 10 июля 2026 года…силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ говорится в сообщении

Ведомство 8 июля отчиталось об уничтожении группы безэкипажных катеров противника барражирующими боеприпасами "Ланцет" в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что российская армия за неделю освободила семь населенных пунктов в рамках СВО.