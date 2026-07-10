Российские войска за неделю СВО освободили семь населенных пунктов

Российская армия за неделю освободила семь населенных пунктов в рамках СВО Российские войска за неделю СВО освободили семь населенных пунктов

Москва10 июл Вести.Вооруженные силы России за неделю освободили семь населенных пунктов – пять в Харьковской области и два в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ.

Отмечается, что группировка войск "Север" взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» установлен контроль над населенными пунктами Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка Харьковской области говорится в сообщении

"Южная" группировка войск освободила Константиновку в ДНР, а группировка "Центр" – Василевку, тоже в Донбассе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что взятие города Константиновки имеет стратегически важное значение, так как открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.