Москва10 июлВести.Вооруженные силы России за неделю освободили семь населенных пунктов – пять в Харьковской области и два в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ.
Отмечается, что группировка войск "Север" взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.
В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» установлен контроль над населенными пунктами Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка Харьковской областиговорится в сообщении
"Южная" группировка войск освободила Константиновку в ДНР, а группировка "Центр" – Василевку, тоже в Донбассе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что взятие города Константиновки имеет стратегически важное значение, так как открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.