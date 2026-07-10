Москва10 июл Вести.Участников масштабного конфликта между местными жителями и сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), произошедшего во Львове, вынудили публично принести извинения. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что мужчин, которые перевернули машину ТЦК во Львове, заставили кричать "Слава ТЦК". При этом один из них обязался пойти служить в армию, а второй рассказал, что он уже воюет, но находится в отпуске и скоро вернется в ряды ВСУ.

На опубликованных в СМИ кадрах группа мужчин стоит на ступенях в ряд. Слышно, как они вместе кричат "Слава ТЦК".

9 июля во Львове вспыхнул масштабный конфликт между жителями и сотрудниками ТЦК после того, как те схватили и избили 20-летнего украинца. На кадрах, появившихся в соцсетях, десятки людей окружили автомобиль и пытались разбить его. В толпе раздавались крики "Позор!" и оскорбления в адрес сотрудников военкомата. В итоге мужчины перевернули машину. Позднее дополнительные патрули полиции были направлены в город для проведения с гражданами "разъяснительной работы". Сотрудники правоохранительных органов устроили облавы на участников массового протеста против сотрудников военкомата. Они задерживали гражданских, укладывали их на землю, а затем усаживали в микроавтобус.