Экс-депутат Рады Марков: не стоит ожидать серьезных изменений от бунта во Львове "Не питайте иллюзий": экс-нардеп Марков рассказал о последствиях бунта во Львове

Москва10 июл Вести.Во Львове впервые случился народный бунт, направленный против сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК). Маловероятно, что подобные инциденты приведут к системным изменениям. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Марков.

В Сыховском районе города сотрудники ТЦК попытались задержать юношу, не подлежащего мобилизации. Прохожие вмешались в ситуацию, что привело к потасовке. Стычка стала первым случаем открытого сопротивления военкомам во Львове. Однако, по мнению экс-депутата, инцидент не приведет к реформам в мобилизационной системе.

Не надо питать никаких иллюзий, не [надо] жить в розовых очках. По поводу этих бунтов - ни во что они не перерастут. Для того чтобы этот бунт во что-то перерос, должен быть лидер, должна быть структура. Я думаю, что программа определения лиц уже всех установила, и очень многие скоро окажутся на передовой. Там жесткая работает система. … Народ возмущен, народ воевать не хочет, но в концлагере тебя никто не спрашивает. Хочешь ты, не хочешь - тебя погонят на войну. А не пойдешь воевать - пристрелят сказал Марков

Ранее группа людей напала на сотрудников ТЦК в Одессе во время мобилизации.

На Украине зафиксирован всплеск атак на работников ТЦК.