Во Львове произошел конфликт между жителями и представителями ТЦК

Во Львове жители протестуют против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины Во Львове произошел конфликт между жителями и представителями ТЦК

Москва9 июл Вести.Масштабный конфликт произошел во Львове на западе Украины между жителями и сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) из-за силовой мобилизации.

Об этом пишут украинские СМИ.

Во Львове масштабный бунт против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль ТЦК говорится в сообщении

На кадрах, которые появились в соцсетях, десятки людей окружают автомобиль, раскачивают его и пытаются разбить. Слышны крики "Позор" и оскорбления в адрес сотрудников военкомата. В итоге толпа переворачивает автомобиль.

По данным украинских СМИ, жители устроили бунт после того, как сотрудники военкомата схватили и избили 20-летнего молодого человека.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал в беседе с ИС "Вести", что около 2 млрд долларов в год проходит по линии ТЦК в рамках масштабной коррупционной схемы.

Политик подчеркнул, что Киев проводит насильственную мобилизацию, чтобы "отработать" деньги западных спонсоров Украины. И на этом фоне протестная реакция украинских граждан будет только усиливаться.