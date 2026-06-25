Сотрудники ТЦК на Украине сбили микроавтобусом мужчину в ходе мобилизации Военкомы в Кривом Роге в ходе силовой мобилизации сбили автомобилем мужчину

Москва25 июн Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкоматов на Украине) в Кривом Роге Днепропетровской области в ходе силовой мобилизации сбили микроавтобусом мужчину, а затем избили его отца. Об этом сообщило издание "Страна.ua".

В Кривом Роге бус ТЦК сбил парня, из-за чего он получил тяжелые травмы, а затем избили его отца говорится в Telegram-канале издания

Ранее на стихийную акцию протеста против "бусификации" (принудительной мобилизации - ред.) вышли несколько сотен жителей Киева, протест привел к столкновениям с сотрудниками ТЦК. Для разгона полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Как сообщается, военкомам в итоге удалось увезти мужчину.