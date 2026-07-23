На западе Украины сотрудники ТЦК приковали мужчину к машине и избили Омбудсмен подтвердил факт приковывания наручниками мужчины сотрудниками ТЦК

Москва23 июл Вести.На Украине жертвой произвола сотрудником ТЦК стал 61-летний житель поселка Лехновка Хмельницкой области — сотрудники украинского военкомата приковали его наручниками к автомобилю, избили и применили против него газовый баллончик. Это подтвердил уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец.

В социальных сетях и местных медиа распространяется информация о том, что 61-летнего мужчину якобы приковали наручниками к автомобилю, применили к нему физическую силу и газовый баллончик во время мероприятий, связанных с мобилизацией написал омбудсмен в своем Telegram-канале

Он добавил, что факт подтвердила его представительница в регионе, пообщавшись с пострадавшим. Мужчина уже обратился к врачу, у него зафиксированы телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Виннице ТЦК выманили украинца из дома анонимным звонком о доставке и вручили повестку.