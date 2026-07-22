ТЦК выманили украинца из дома анонимным звонком о доставке и вручили повестку ТАСС: в Виннице сотрудники ТЦК заманили мужчину под видом доставки подарка

Москва22 июл Вести.Жителя Винницы, отмечавшего свой день рождения, обманом выманили из дома и принудительно доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, в день рождения парню позвонила незнакомая женщина и сообщила, что для него везут подарок, попросив выйти через 20 минут. Однако вместо курьера к дому подъехал микроавтобус с людьми в балаклавах — сотрудниками ТЦК.

В Виннице в день своего рождения парень получил звонок от незнакомой женщины, которая сообщила, что для него везут подарок, и попросила выйти за ним через 20 минут. Однако вместо курьера на место прибыл микроавтобус с людьми в балаклавах — сотрудниками ТЦК рассказал собеседник агентства

Ранее отмечалось, что на Украине начали ловить мигрантов из Азии и отправлять их на фронт.