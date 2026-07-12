Подполье: украинцы стали чаще передавать РФ данные о ВСУ из-за ненависти к ТЦК

Жители подконтрольных Киеву территорий сдают РФ данные ВСУ из-за ненависти к ТЦК Подполье: украинцы стали чаще передавать РФ данные о ВСУ из-за ненависти к ТЦК

Москва12 июл Вести.Жители подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей стали чаще передавать российской стороне сведения о расположении объектов ВСУ на фоне неприязни к ведущим принудительную мобилизацию сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья.

По словам источника, подполье фиксирует рост числа сообщений с координатами военных объектов, маршрутами передвижения сотрудников ТЦК и их персональными данными.

Обстановка в подконтрольных Киеву частях Херсона и Запорожья напряженная, но настроения однозначно в нашу пользу. Люди устали от ТЦК, от мобилизации и от безвластия. Наши каналы и агенты фиксируют постоянный поток сообщений с координатами объектов ВСУ, маршрутами сотрудников ТЦК и их персональными данными, а также желание большого количества новых людей вступить в ряды нашего сопротивления сказал собеседник агентства

Он также утверждает, что на связь с подпольем начали выходить в том числе жители, которые ранее поддерживали украинские власти.

На фоне насильственных действий сотрудников ТЦК в украинском обществе получил распространение термин "бусификация", которым характеризуют случаи принудительной мобилизации. Ранее стало известно о мобилизации украинца, который один воспитывал двоих детей. Несовершеннолетних, оставшихся без попечителя, отправили в приют.