Москва12 июлВести.Жители подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей стали чаще передавать российской стороне сведения о расположении объектов ВСУ на фоне неприязни к ведущим принудительную мобилизацию сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья.
По словам источника, подполье фиксирует рост числа сообщений с координатами военных объектов, маршрутами передвижения сотрудников ТЦК и их персональными данными.
Обстановка в подконтрольных Киеву частях Херсона и Запорожья напряженная, но настроения однозначно в нашу пользу. Люди устали от ТЦК, от мобилизации и от безвластия. Наши каналы и агенты фиксируют постоянный поток сообщений с координатами объектов ВСУ, маршрутами сотрудников ТЦК и их персональными данными, а также желание большого количества новых людей вступить в ряды нашего сопротивлениясказал собеседник агентства
Он также утверждает, что на связь с подпольем начали выходить в том числе жители, которые ранее поддерживали украинские власти.
На фоне насильственных действий сотрудников ТЦК в украинском обществе получил распространение термин "бусификация", которым характеризуют случаи принудительной мобилизации. Ранее стало известно о мобилизации украинца, который один воспитывал двоих детей. Несовершеннолетних, оставшихся без попечителя, отправили в приют.