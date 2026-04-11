ВСУ в Харьковской области пополняют свои ряды несовершеннолетними

Москва11 апр Вести.Часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области доукомплектована несовершеннолетними идейными неонацистами.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами сказал собеседник агентства

Кроме того, украинские власти в Харькове отправляют жителей города на принудительные работы по оборудованию укреплений практически на линию фронта под Волчанском, рассказали агентству в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют воспитанников детских домов в качестве операторов БПЛА.