Москва11 апрВести.Часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области доукомплектована несовершеннолетними идейными неонацистами.
Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистамисказал собеседник агентства
Кроме того, украинские власти в Харькове отправляют жителей города на принудительные работы по оборудованию укреплений практически на линию фронта под Волчанском, рассказали агентству в силовых структурах.
Ранее сообщалось, что ВСУ используют воспитанников детских домов в качестве операторов БПЛА.