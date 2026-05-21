В Харьковской области женщин принудительно забирают на службу в ВСУ РИА Новости: в Харьковской области сообщили о мобилизации женщин в ВСУ

Москва21 мая Вести.В Харьковской области женщин начали привлекать к службе в ВСУ с помощью давления и угроз. Об этом рассказал местный житель, попросивший не раскрывать его имя из соображений безопасности.

По словам собеседника РИА Новости, женщин могут вынуждать подписывать контракт под угрозой уголовного преследования или других ограничений. Он также утверждает, что давление оказывается в том числе через отказ в подтверждении инвалидности и прекращение социальных выплат.

Могут, я говорю, пригласить в кабинет, побеседовать и заставить. Как с тюрьмы женщин брали – они не специалисты. Их брали с тюрьмы, чтобы не сидеть. ... Могут, например, подкинуть наркотики и пригласить на разговор: или в тюрьму, или контракт подписывай рассказал мужчина

Ранее в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского высказались о возможности снижения возраста мобилизации на Украине. Там заявили, что решение зависит от ситуации на фронте.