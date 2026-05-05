Политолог Мезюхо: украинцев готовят к усилению мобилизации Политолог Мезюхо: украинское общество подготавливают к привлечению женщин в ВСУ

Москва5 мая Вести.Украинское общество подготавливают к усилению кампании по привлечению женщин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) . Об этом информационной службе "Вести" заявил политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

По словам эксперта, на первом этапе усиления мобилизации призывной возраст будет снижен до восемнадцати лет, а на втором этапе, возможно, будет принято решение о привлечении женщин в ВСУ.

Украинское общество подготавливают к тому, чтобы кампания по привлечению женщин в ряды Вооруженных сил Украины набирала обороты. На первом этапе нас ждут новости о снижении мобилизационного возраста до восемнадцати лет. А на втором этапе, возможно, даже решение о привлечении в Вооруженные силы Украины женщин уже на недобровольных основаниях заявил Мезюхо

Ранее руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил, что на Украине применяется комплекс информационно-психологических мер, направленных на убеждение женщин в необходимости воевать.