Женщин-военных на Украине готовят к штурмовым операциям Эксперт Степанов: на Украине женщин готовятся записывать в штурмовики

Москва25 июл Вести.На Украине все чаще говорят о призыве женщин на фронт. Более того, их могут начать направлять в подразделения, участвующие в штурмовых операциях. Об этом военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов рассказал в интервью ИС "Вести".

Женский призыв - это тот нарратив, который уже длительное время прогрывается в украинском медийном пространстве. Он направлен на формирование устойчивого общественного мнения, которое уже воспринимает позицию по призыву женщин как сформировавшуюся и абсолютно легитимную отметил он

Степанов указал, что командование ВСУ может направлять женщин на позиции дроноводов, а также включать в штурмовые бригады.

Женщины сейчас рассматриваются прежде всего для включения на те должностные позиции, которые предполагают, допустим, работу с дронами, с операционными системами, с военно-промышленными объектами. И де-факто их уже начинают рассматривать для включения в боевые, в том числе штурмовые, подразделения сказал он

Ранее сообщалось, что ВСУ в Сумской области ищут российские ВАЗы, чтобы замаскироваться.