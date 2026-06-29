Украинские женщины пытаются забеременеть прямо в окопах, чтобы уйти с передовой Эксперт рассказал, каким способом украинские женщины могут покинуть фронт

Москва29 июн Вести.Украинские женщины, которые попали на фронт, пробуют забеременеть, чтобы вернуться домой. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Telegram-канала "Украина.ру", публицист Константин Кеворкян.

По его словам, значительная часть женщин привлекается на фронт насильно, и таким образом они сталкиваются со всем "кошмаром этой мясорубки".

Любовь и секс в окопах – это, наверное, картинка практически любой войны и нынешняя война исключением не является. Иное дело, что она может быть, эта ситуация обезображена формальным подчинением воинскому руководству, то есть принуждению к сожительству, сексуальному насилию. Естественно, есть и случаи беременности, но я полагаю, что многие женщины считают, что это самый лучший способ выйти из боевых действий. Попасть на войну легко, а вот выйти из нее значительно сложнее сказал публицист

Ранее стали известны причины, по которым украинские женщины идут воевать.