Украинки в селах вынуждены делать тяжелую работу за мобилизованных мужчин ТАСС: в украинских деревнях на фоне мобилизации не осталось мужчин

Москва1 мая Вести.В украинских деревнях женщинам приходится самостоятельно справляться с тяжелым физическим трудом и вести хозяйство из-за резкой нехватки мужчин, вызванной мобилизацией в ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Женщины среднего и пожилого возраста жалуются на киевское руководство из-за отсутствия мужского населения. В деревнях некому рубить дрова и следить за хозяйством, большая часть мужского населения находится на фронте, а те, кого не забрали, прячутся от ТЦК рассказал собеседник агентства

По его словам, часть традиционно мужских обязанностей сельские жительницы вынуждены брать на себя, в том числе работу в полях и на фермах. Ранее сообщалось, что посевная кампания на Украине оказалась под угрозой срыва из-за действий властей по принудительной мобилизации.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Изначально под призыв попадали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижнюю планку снизили до 25 лет. 18 мая того же года вступил в силу закон, ужесточивший правила мобилизации.