Москва29 июн Вести.Украинские женщины идут воевать из-за активной идеологической позиции, а также из-за желания выйти из тюрьмы или получить льготы. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Telegram-канала "Украина.ру", публицист Константин Кеворкян.

По его словам, согласно закону, в украинской армии женщины формально могут служить только добровольно, а военнообязанными являются исключительно медики и фармацевты. Но это, конечно, не мешает вести активную кампанию по привлечению в армию женщин-военнослужащих, отмечает Кеворкян.

Находятся те девушки, которые в силу тех или иных причин идут в вооруженные силы. Общая численность женщин в украинской армии сейчас составляет порядка 75 тысяч человек, то есть около 10% … Как правило, туда идут женщины в основном идеологически подкованные в кавычках, а именно ярые националистки – то есть выпускницы, если так можно выразиться, различных боевых лагерей организаций украинских националистов … и других военизированных структур. Соответственно, есть женщины, которые стали неким символом этой службы сказал Кеворкян

Также он добавил, что в местах лишения свободы кампания по призыву в ряды ВСУ ведется не только среди мужчин, но и среди женщин.

Женщины, которые потеряли надежду выйти из тюрьмы, либо хотят получить какие-то льготы, смыть с себя, позор наказания, они на это дело соглашаются и, в общем-то, сталкиваются в окопах, конечно же, со всей грязью войны. А это не только испытания, но и проблема неуставных отношений в армии, сексуального насилия, и эти скандалы ... становятся периодически достоянием гласности, но, естественно, на общую картину в вооруженных силах Украины не влияют, поскольку вся украинская армия поражена этим вирусом. Конечно же, украинская армия несет колоссальные потери, которые исчисляются сотнями тысяч мужчин и в этих условиях практически любая армия обращается к женскому мобилизационному ресурсу отметил Кеворкян

Ранее правозащитница Лариса Шеслер ответила на вопрос о месте женщины на войне.