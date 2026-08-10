Москва10 авгВести.На сайте украинского кабмина появилась петиция с призывом ввести мобилизацию женщин. Как сообщают украинские СМИ, речь идет о бездетных.
Петиция зарегистрирована 10 августа. Автор инициативы предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей. Исключения составят те, у кого есть законные основания для отсрочки.
Аргументация автора петиции основывается на "принципе равенства граждан перед законом и необходимостью справедливого распределения обязанностей в военное время".
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко опроверг возможность мобилизации женщин.
Хватит разгонять чушьзаявил он
Ранее появилась информация, что в Харьковской области женщин начали привлекать к службе в ВСУ с помощью давления и угроз.