На сайте правительства Украины появилась петиция о мобилизации женщин

На Украине призвали мобилизовать бездетных женщин На сайте правительства Украины появилась петиция о мобилизации женщин

Москва10 авг Вести.На сайте украинского кабмина появилась петиция с призывом ввести мобилизацию женщин. Как сообщают украинские СМИ, речь идет о бездетных.

Петиция зарегистрирована 10 августа. Автор инициативы предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей. Исключения составят те, у кого есть законные основания для отсрочки.

Аргументация автора петиции основывается на "принципе равенства граждан перед законом и необходимостью справедливого распределения обязанностей в военное время".

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко опроверг возможность мобилизации женщин.

Хватит разгонять чушь заявил он

Ранее появилась информация, что в Харьковской области женщин начали привлекать к службе в ВСУ с помощью давления и угроз.