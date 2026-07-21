Украинский омбудсмен Лубинец: мобилизация в 90% случаев проходит с нарушениями

Украинский омбудсмен Лубинец: лишь 10% случаев мобилизации проходят по правилам Украинский омбудсмен Лубинец: мобилизация в 90% случаев проходит с нарушениями

Москва21 июл Вести.Мобилизация на Украине в большинстве случаев проводится с нарушением установленных процедур. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Я вижу сейчас, что приблизительно 10% [случаев мобилизации] происходит с соблюдением процедур, 90% – это прямое нарушение процедур сказал он в интервью украинскому изданию "Новости.LIVE"

Лубинец также отметил, что обращался в Министерство обороны Украины с требованием запретить военнослужащим во время проведения мобилизации использовать балаклавы и снимать знаки распознавания частей. По словам омбудсмена, это необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было установить личность человека, если он совершил уголовное преступление.

Лубинец указал, что военные не вправе останавливать автомобили, организовывать блокпосты, задерживать любого человека и без объяснений вытаскивать его из машины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявила, что мобилизация на Украине, которую предлагают расширить за счет снижения призывного возраста и постановки женщин на воинский учет, является геноцидом собственного народа.