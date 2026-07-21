Москва21 июл Вести.Украинское общество на грани того, чтобы начать силовое противостояние с властями страны на фоне принудительной мобилизации. Об этом сообщил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Все это приводит к тому, что у нас к мобилизации все больше и больше не просто критических замечаний. Я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество на грани того, чтобы не просто разделиться - начнется силовое противостояние цитируют заявление Лубинца украинские СМИ

При этом, по его словам, жители Украины не видят правовой реакции властей страны на действия сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата), поэтому украинцы сами начинают действовать, что приведет к худшим последствиям в будущем.

У нас украинское общество сейчас превращается, знаете, такой в ​​суд Линча (самосуд) … Поэтому эта ситуация должна нам всем показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже на грани добавил Лубинец

Он отметил, что недавние события во Львове на западе страны, где люди вышли на массовую акцию против сотрудников ТЦК являются лишь "первым проявлением".