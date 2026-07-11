Москва11 июлВести.Галицкий районный суд Львова отправил под стражу еще трех участников бунта против действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). Они проведут в СИЗО 60 дней.
В Галицком районном суде Львова избрали меры пресечения еще трем подозреваемым по делу о нападении на военнослужащих ТЦК... Суд назначил им содержание под стражей на 60 суток без права внесения залогаговорится в публикации телеканала "Общественное"
Ранее по этому же делу были задержаны и арестованы еще пять человек.
Масштабный конфликт между гражданами и сотрудниками ТЦК во Львове произошел 9 июля после того, как вторые схватили и избили 20-летнего украинца. На кадрах, которые появились в украинских СМИ, видно, как сотни жителей Львова скандируют: "Позор!", а группа мужчин раскачивает автомобиль ТЦК и наносит по нему удары.
Позднее участников бунта заставили публично принести извинения.