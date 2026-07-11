Еще трех участников бунта против ТЦК во Львове арестовали

Восемь человек арестованы во Львове после бунта против ТЦК Еще трех участников бунта против ТЦК во Львове арестовали

Москва11 июл Вести.Галицкий районный суд Львова отправил под стражу еще трех участников бунта против действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). Они проведут в СИЗО 60 дней.

В Галицком районном суде Львова избрали меры пресечения еще трем подозреваемым по делу о нападении на военнослужащих ТЦК... Суд назначил им содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога говорится в публикации телеканала "Общественное"

Ранее по этому же делу были задержаны и арестованы еще пять человек.

Масштабный конфликт между гражданами и сотрудниками ТЦК во Львове произошел 9 июля после того, как вторые схватили и избили 20-летнего украинца. На кадрах, которые появились в украинских СМИ, видно, как сотни жителей Львова скандируют: "Позор!", а группа мужчин раскачивает автомобиль ТЦК и наносит по нему удары.

Позднее участников бунта заставили публично принести извинения.