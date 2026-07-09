Москва9 июлВести.Дополнительные патрули полиции прибыли во Львов на западе Украины, где жители города собрались на стихийный массовый протест из-за насильственной мобилизации.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что правоохранители проводят с горожанами разъяснительную работу, "чтобы разрядить ситуацию".
Ранее сообщалось, что масштабный конфликт вспыхнул во Львове между жителями и сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) после того, как те схватили и избили 20-летнего украинца.
На кадрах, которые появились в украинских СМИ, видно, как сотни жителей Львова скандируют: "Позор!", а группа мужчин раскачивает автомобиль ТЦК и наносит по нему удары. В итоге протестующие переворачивают машину.