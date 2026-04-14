На Украине зафиксирован всплеск атак на работников ТЦК El Pais: на Украине рекордно выросло число нападений на сотрудников ТЦК

Москва14 апр Вести.Испанское издание El Pais сообщило о рекордном росте на Украине числа нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Отмечается, что один из последних резонансных инцидентов произошел 2 апреля во Львове. Там сотрудник ТЦК был смертельно ранен ударом ножа в шею. Нападавшим, как уточняет газета, оказался таможенник, который сопровождал своего брата. Патруль проверял документы этого родственника, после чего тот напал на военнослужащего.

По данным El Pais, почти каждую неделю появляются сообщения о новых нападениях на сотрудников ТЦК, патрулирующих улицы украинских городов.

Ситуация начала заметно ухудшаться после 2023 года. В 2025 году, по сведениям Национальной полиции Украины, число таких инцидентов утроилось: с 118 случаев в 2024 году до 341 в прошлом году.

Первые месяцы 2026 года, как подчеркивает издание, демонстрируют новый антирекорд - в среднем фиксируется около 35 нападений в месяц.

Издание делает вывод, что усталость нарастает как среди военных, так и среди гражданского населения, а нехватка личного состава становится серьезной проблемой.

Несколько дней назад сообщалось, что на Украине ТЦК собираются переименовать в офисы призыва. Часть функций ТЦК могут передать украинской полиции.