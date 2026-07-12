Сотрудника Хустского ТЦК убили в день начала бунта во Львове

Во Львове 9 июля был убит сотрудник Хустского ТЦК Сотрудника Хустского ТЦК убили в день начала бунта во Львове

Москва12 июл Вести.Сотрудника Хустского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Закарпатской области был убит во Львове в день начала бунта. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

9 июля при невыясненных обстоятельствах во Львове был убит местный житель, сотрудник Хустского ТЦК Богдан Васильков говорится в публикации

Авторы статьи отметили, что власти до сих пор не раскрыли обстоятельства гибели "людолова", поскольку опасаются начала неконтролируемых процессов из-за "излишней информированности местного населения".

Речь идет о бунте против ТЦК, который вспыхнул во Львове в ночь на 9 июля. Тогда жители одного из крупнейших жилых массивов города устроили стихийный протест против сотрудников военкомата, задержавших мужчину. Они раскачивали автомобиль военкомов, крича "Позор!".

Всего, по данным офиса генпрокурора Украины, участие в бунте приняли около 200 человек. На следующий день начались задержания и аресты протестующих. Было арестовано пять человек. Также появились видео, где участников протеста заставили извиняться.