Задержанного сотрудниками ТЦК в Краматорске мужчину нашли мертвым

Москва30 мая Вести.Мобилизованный сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мужчина был найден мертвым на обочине дороги, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Лысенко Олег Геннадьевич, 30.11.1987 года рождения, был задержан сотрудниками Краматорского ТЦК 25 мая. После его "могилизации" он был отправлен в Днепропетровск. Однако в итоге был найден на обочине дороги с тяжелой травмой головы рассказал собеседник агентства

Следов борьбы обнаружено не было. Мужчина скончался от полученных травм.

По официальной версии украинской стороны, мужчину убили при попытке сбежать из автомобиля во время доставки в учебный центр.