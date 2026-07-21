Олег Царев: протестам против ТЦК на Украине не хватает организации

Экс-нардеп Царев указал на недостаток организации в протестах против ТЦК Олег Царев: протестам против ТЦК на Украине не хватает организации

Москва21 июл Вести.Протестам против насильственной мобилизации ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) на Украине не хватает организационного начала, чтобы стать значимым явлением. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, политолог Олег Царев.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, сегодня в стране нет силы, которая могла бы объединить людей.

Противодействие ТЦК — это все единичные явления. Для того, чтобы был протест, должна быть какая-то организованная сила, партия или движение, выступающее против войны сказал Царев

Экс-депутат Рады подчеркнул, что сегодня на Украине царит военная диктатура. Те, кто мог бы открыто выступить против продолжения конфликта с Россией, жестко подавлены, уточнил Царев.

15 июля сообщалось, что сотрудник ТЦК во Львове применил силу к женщине, которая пыталась помешать задержанию мужчины.