Москва29 апр Вести.Продлив военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней, Верховная рада создала условия для продолжения преступной деятельности сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник, сообщает ИС "Вести".

По его словам, на Украине давно назрела необходимость изменений в работе системы ТЦК, механизмах и методах мобилизации.

Рада одобрила продление военного положения. Но продлили и срок действия мобилизации. Проголосовали за это решение 304 депутата. По сути, депутаты стали соучастниками преступления. Никто не выступил в связи с тем, что ТЦК реально убивают людей и надо менять механизм мобилизации. Никто не выступил в связи с тем, что [сотрудники] ТЦК сегодня избивают женщин, в том числе беременных, детей, применяют спецсредства, ограничивают свободы граждан незаконно, вне Конституции, занимаются поборами и взятками. Вот 304 мерзавца-негодяя решили поддержать продолжение мобилизации, а по сути бусификации без изменения процедуры. Можно поменять [название] ТЦК на ОПГ (организованная преступная группа) сказал Олейник

Он также обратил внимание на призывы экс-командира батальона "Айдар" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Евгения Дикого разрешить сотрудникам ТЦК применять оружие в ходе мобилизации. По словам Олейника, де-факто это и так происходит.

Во вторник, 28 апреля, Верховная рада в 19-й раз продлила мобилизацию и военное положение на Украине.