Москва16 июн Вести.Методы работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вызывают возмущение украинцев, признал министр обороны Украины Михаил Федоров.

В интервью одному из украинских телеканалов он отметил, что украинцы видят множество различной информации о методах работы ТЦК.

Мы видим силовую мобилизацию, и это вызывает справедливое возмущение населения сказал министр обороны страны

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. В соцсетях регулярно появляются видео с конфликтами и жесткими задержаниями мужчин в общественных местах – сотрудники ТЦК хватают военнообязанных и заталкивают в микроавтобусы, из-за чего этот процесс прозвали "бусификацией".

Накануне в украинской столице произошел стихийный митинг с участием нескольких сотен киевлян. Причиной протеста стала насильственная мобилизация молодого человека. Для разгона митинга полиция применила слезоточивый газ.