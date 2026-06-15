В Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с сотрудниками ТЦК

В Киеве произошел массовый конфликт граждан с сотрудниками ТЦК В Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с сотрудниками ТЦК

Москва15 июн Вести.Несколько сотен жителей Киева провели стихийный митинг против насильственной мобилизации, который перерос в столкновения с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), сообщают украинские СМИ.

Конфликт начался из-за "бусификации" (насильственной мобилизации - прим. ред.) молодого мужчины в Деснянском районе Киева. Против сотрудников ТЦК вышла толпа киевлян, началась массовая потасовка. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, которые применили слезоточивый газ, отмечает украинские СМИ.

По предварительным данным, сотрудникам ТЦК все же удалось увезти мужчину.

Между тем на Украине возбудили уголовное дело в связи с незаконным удержанием в ТЦК Тернополя людей с психическими расстройствами и инвалидностью.

По словам некоторых сдавшихся в плен украинских солдат, сотрудники ТЦК берут в ВСУ даже людей с наркотической зависимостью.