Азаров: реформа ТЦК на Украине не сможет изменить суть "могилизации"

Москва17 апр Вести.Реформа территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине не поменяет сути "могилизации", заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014 годы) Николай Азаров в интервью ТАСС.

Реформа ТЦК вызвана тем, что в стране накопился огромный негативный резонанс от деятельности ТЦК, отметил Азаров.

Кто же спровоцировал такую деятельность? Да сам Зеленский спровоцировал. Кто юридически обосновал возможность таких действий? Верховная рада Украины. Сейчас пытаются отвести вот этот негатив, сказать, что это перегибы на местах. Чтобы отвести этот негатив, нужно какую-то реформу провести. Ну изменят название, пересадят с кресла на другое кресло этих негодяев. Но суть останется та же самая приводит ТАСС слова Азарова

Михаил Федоров назначен новым министром обороны Украины, и глава киевского режима Владимир Зеленский поставил перед ним задачу призывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) 35-40 тыс. человек в месяц.

Азаров уверен, что жестокие силовые способы работы военкомов никуда не денутся, пусть даже их и обяжут начинать разговор в вежливом тоне.

Постараются через различные цифровые системы зажать человека. Если он попал уже в эту сетку, у него один только выход будет - идти в этот ТЦК и отправиться на могилизацию заявил Азаров

Между тем мужчины в Киеве, скрывающиеся от сотрудников ТЦК, открывают двери своих квартир только по шифрованному стуку. Они не выходят на улицу и не отвечают на звонки.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлена всеобщая мобилизация. Сотрудники ТЦК проводят силовую мобилизацию, избивая и запихивая людей в микроавтобусы для доставки в призывные центры.