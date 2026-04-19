Москва19 апр Вести.Стрельба в Киеве не изменит методов насильственной мобилизации, которые используют сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, никакие чрезвычайные происшествия не способны повлиять на политику главы киевского режима Владимира Зеленского.

[Стрельба в Киеве] не имеет никакого значения для Зеленского. Просто никак ничто не влияет [на него], никакие ЧП, никакие проблемы. Конечно же, это звоночки в обществе сказал Перенджиев

Эксперт подчеркнул, что насильственная мобилизация на Украине вызывает отклонения в поведении людей, из-за чего беспомощные перед властями украинцы могут срывать свою злость на первых встречных.

Вечером в субботу, 18 апреля, в Киеве мужчина устроил стрельбу на улице. После этого он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. В ходе штурма преступник был ликвидирован. Изначально сообщалось о пяти погибших и 10 пострадавших при инциденте. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших, число жертв возросло до шести. По информации украинских СМИ, за несколько дней до этого мужчина был насильно мобилизован в армию.