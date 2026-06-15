Москва15 июнВести.Киевский режим упустил возможность отказаться от насильственной мобилизации в ВСУ, поэтому никакой альтернативы не осталось. Об этом бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил в интервью ИС "Вести".
По его словам, доверие между украинским обществом и государством давно утрачено – вдохновить украинцев идти воевать за киевский режим уже невозможно.
Никакой альтернативы у них насильственной мобилизации нет. Почему? Потому что на самом деле утрачено доверие между обществом, условно говоря, и государством, между людьми и властью. Потому что на телевидении преобладает чрезмерный ура-патриотизм, а в кабинетах процветает сплошь и рядом коррупция – один скандал за другим. Как это должно вдохновить украинцев идти воевать за этот режим, никому абсолютно непонятнообъяснил Килинкаров
В связи с этим киевский режим принял решение привлекать в ряды ВСУ иностранных наемников, подчеркнул эксперт.
А для того, чтобы привлекать наемников, что нужно? Нужны дополнительные финансовые ресурсы. Где взять в стране дополнительные финансовые ресурсы с учетом отсутствия экономики? Только у западных партнеровдобавил он
Ранее сообщалось, что житель города Воловец Закарпатской области Украины 1997 года рождения скончался в больнице после попытки незаконной мобилизации сотрудниками местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).