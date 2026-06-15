Килинкаров объяснил, почему Киев не откажется от насильственной мобилизации

Названы причины, почему Киев не откажется от насильственной мобилизации Килинкаров объяснил, почему Киев не откажется от насильственной мобилизации

Москва15 июн Вести.Киевский режим упустил возможность отказаться от насильственной мобилизации в ВСУ, поэтому никакой альтернативы не осталось. Об этом бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, доверие между украинским обществом и государством давно утрачено – вдохновить украинцев идти воевать за киевский режим уже невозможно.

Никакой альтернативы у них насильственной мобилизации нет. Почему? Потому что на самом деле утрачено доверие между обществом, условно говоря, и государством, между людьми и властью. Потому что на телевидении преобладает чрезмерный ура-патриотизм, а в кабинетах процветает сплошь и рядом коррупция – один скандал за другим. Как это должно вдохновить украинцев идти воевать за этот режим, никому абсолютно непонятно объяснил Килинкаров

В связи с этим киевский режим принял решение привлекать в ряды ВСУ иностранных наемников, подчеркнул эксперт.

А для того, чтобы привлекать наемников, что нужно? Нужны дополнительные финансовые ресурсы. Где взять в стране дополнительные финансовые ресурсы с учетом отсутствия экономики? Только у западных партнеров добавил он

Ранее сообщалось, что житель города Воловец Закарпатской области Украины 1997 года рождения скончался в больнице после попытки незаконной мобилизации сотрудниками местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).