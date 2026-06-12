У командования ВСУ появится больше возможностей для привлечения наемников Зеленский поручил расширить возможности для привлечения наемников в ВСУ

Москва12 июн Вести.В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут привлекать больше иностранных наемников. Соответствующее поручение дал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Я поручил открыть значительно больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, и для этого будет больше механизмов рекрутинга написал он в своем Telegram-канале

Всеобщая мобилизация на Украине неоднократно продлевалась с момента ее объявления в феврале 2022 года. Также были снижены возраст призыва и требования к потенциальным боевикам ВСУ: военкомы ТЦК насильно забирают людей прямо с улицы, не взирая на состояние их здоровья, наличие отсрочки и другие факторы, такие как зависимости. Поэтому нередко в рядах украинской армии оказываются инвалиды и наркоманы.

Все эти меры направлены на восполнение острой нехватки личного состава ВСУ. Однако даже это не помогает решить проблему. Командиры массово жалуются на низкую мотивацию боевиков и частые случаи дезертирства.