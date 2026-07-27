Зеленский заявил, что Украине необходим новый подход к мобилизации Зеленский назвал мобилизацию "главным вызовом" для Украины

Москва27 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вопрос мобилизации на Украине требует нового подхода.

В интервью британскому телеканалу Sky News лидер киевского режима уточнил, что мобилизация является "главным вызовом" для страны.

Нам нужен новый подход к мобилизации, новые шаги. Может, не очень быстрые сказал он

Ранее генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев в беседе с ИС "Вести" предположил, что мобилизация на Украине может дойти до призыва на службу несовершеннолетних.