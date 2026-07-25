Москва25 июлВести.Мобилизация на Украине может дойти до того, что под призыв попадут подростки. Такое мнение ИС "Вести" высказал генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.
Как лягушка потихоньку варится с повышением температуры, так и граждане Украины фактически попали в котел [главы киевского режима Владимира] Зеленского, где их потихоньку начинают "варить". И они привыкают к тем или иным возрастным категориям, которых призывают. Даже до подростков, я не исключаю, может дойти дело, потому что так или иначе о снижении возраста воинской обязанности речь тоже идетотметил эксперт
По мнению Ромачева, ситуация вокруг принудительной мобилизации может затронуть фактически каждую семью на Украине.
В мае заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что решение о снижении на Украине мобилизационного возраста будет зависеть от ситуации на фронте.
Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, мобилизация на Украине, которую предлагают расширить за счет снижения призывного возраста и постановки женщин на воинский учет, является геноцидом собственного народа.