Масштаб мобилизации на Украине может затронуть несовершеннолетних Эксперт Ромачев: мобилизация на Украине может затронуть подростков

Москва25 июл Вести.Мобилизация на Украине может дойти до того, что под призыв попадут подростки. Такое мнение ИС "Вести" высказал генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Как лягушка потихоньку варится с повышением температуры, так и граждане Украины фактически попали в котел [главы киевского режима Владимира] Зеленского, где их потихоньку начинают "варить". И они привыкают к тем или иным возрастным категориям, которых призывают. Даже до подростков, я не исключаю, может дойти дело, потому что так или иначе о снижении возраста воинской обязанности речь тоже идет отметил эксперт

По мнению Ромачева, ситуация вокруг принудительной мобилизации может затронуть фактически каждую семью на Украине.

В мае заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что решение о снижении на Украине мобилизационного возраста будет зависеть от ситуации на фронте.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, мобилизация на Украине, которую предлагают расширить за счет снижения призывного возраста и постановки женщин на воинский учет, является геноцидом собственного народа.