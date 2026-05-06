Нардеп Горбенко призвал ввести военную подготовку для парней при выезде за рубеж

На Украине хотят обязать юношей проходить военную подготовку при выезде за рубеж Нардеп Горбенко призвал ввести военную подготовку для парней при выезде за рубеж

Москва6 мая Вести.Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко предложил ввести обязательную военную подготовку для парней в возрасте от 18 до 22 лет перед выездом за границу. Об этом пишут украинские СМИ.

Нардеп полагает, что таким образом приток добровольцев в украинскую армию увеличится.

Эти ребята должны пройти БЗВП (базовая общевойсковая подготовка на Украине. – Прим. ред.). А уже на БЗВП рекрутеры и психологи точно смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польше цитируют СМИ Горбенко

Ранее нардеп Александр Федиенко заявил, что власти Украины могут пересмотреть отсрочки студентам ради призыва на службу.

Кроме того, в российских силовых структурах сообщали, что на Украине ожидается очередное ужесточение мобилизации.