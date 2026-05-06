Москва6 маяВести.Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко предложил ввести обязательную военную подготовку для парней в возрасте от 18 до 22 лет перед выездом за границу. Об этом пишут украинские СМИ.
Нардеп полагает, что таким образом приток добровольцев в украинскую армию увеличится.
Эти ребята должны пройти БЗВП (базовая общевойсковая подготовка на Украине. – Прим. ред.). А уже на БЗВП рекрутеры и психологи точно смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польшецитируют СМИ Горбенко
Ранее нардеп Александр Федиенко заявил, что власти Украины могут пересмотреть отсрочки студентам ради призыва на службу.
Кроме того, в российских силовых структурах сообщали, что на Украине ожидается очередное ужесточение мобилизации.