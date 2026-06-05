Москва5 июн Вести.Министры внутренних дел ЕС обсудили на встрече в Люксембурге возможность лишения статуса временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть отправлены на фронт, сообщает телеканал Euronews (заблокирован в РФ) со ссылкой на источники в европейских кругах.

По их информации, ряд стран Евросоюза, включая Германию и Польшу, настаивают на том, чтобы лишить украинских мужчин, попадающих под воинскую обязанность, статуса, дающего право на легальное проживание и работу в странах ЕС вплоть до марта 2027 года. При этом предлагается сохранить статус за теми, кто по украинскому законодательству имеет легальное освобождение от мобилизации: за инвалидами, отцами троих детей, а также лицами, осуществляющими постоянный уход за тяжелобольными родственниками.

Как уточняет телеканал, формальный призывной возраст на Украине начинается с 25 лет, однако в целом мужчинам запрещено выезжать из страны уже с 23 лет.

Несмотря на эти ограничения, некоторые мужчины призывного возраста незаконно пересекли границу Украины и впоследствии получили защиту в странах ЕС. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них – призывного возраста и сколько человек прибыло нелегально говорится в сообщении

Ранее издание The European Conservative писало о тенденции на ужесточение условий пребывания украинских беженцев в Европе.

Этой весной страны ЕС начали депортировать украинцев на родину, а ряд государств направили официальные запросы на их возвращение. Немецкую полицию могли привлечь к поимке украинских уклонистов.

В Верховной раде тем временем заявляют о планах по ужесточению мобилизации в стране.