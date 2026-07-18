ТАСС: принудительная депортация украинцев из ЕС началась в 2025 году

Принудительная депортация украинцев из Евросоюза началась в прошлом году ТАСС: принудительная депортация украинцев из ЕС началась в 2025 году

Москва18 июл Вести.Принудительная депортация подлежащих мобилизации украинских граждан с территорий стран Европейского союза началась в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, об этом свидетельствуют показания военных 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ, взятых в плен в районе Рыжевки Сумской области.

В странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации сказал он

Источник рассказал, что в составе 103-й бригады действуют целые взводы, которые были укомплектованы украинскими мужчинами, депортированными из Европы. По его информации, многие из них проживали на территории ЕС более 10 лет.

Ранее стало известно, что власти ЕС вскоре могут принять директиву, запрещающую въезд в объединение подлежащих мобилизации граждан Украины.