Москва13 июл Вести.Власти Евросоюза уже в июле могут принять директиву, запрещающую въезд в ЕС подлежащих мобилизации граждан Украины, она вступит в силу весной 2027 года. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Граждане Украины, чтобы въехать в страны ЕС и получить временную защиту, должны будут иметь справку о том, что они освобождены от мобилизации в своей стране. Это касается и женщин. Если они не предоставят справку, то не будут иметь права на такую форму пребывания пишет издание

Отмечается, что Еврокомиссия готовит крупнейшую с 2022 года поправку к Директиве о временной защите. В соответствии с планируемыми изменениями, право на временное пребывание в ЕС должно быть "предоставлено гражданину Украины только в том случае, если он предъявит документ, подтверждающий отсутствие обязанности по мобилизации, выданный украинскими властями".

Директива должна быть принята в июле, но вступит в силу только в марте 2027 года сообщает Rzeczpospolita

Как заявил газете заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик, "работа над изменениями уже завершена" и "Польша их поддерживает".

Замминистра подчеркнул, что тех, кто уже имеет временную защиту в государствах Евросоюза, ограничения не коснутся.

Как ранее сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, Евросоюз хочет ужесточить правила въезда для граждан Украины из-за нехватки личного состава в ВСУ.