В Госдуме объяснили ограничения для украинцев в ЕС Депутат Журавлев: ЕС может ограничить въезд украинцев для пополнения рядов ВСУ

Москва21 июн Вести.Евросоюз хочет ужесточить правила въезда для граждан Украины из-за нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По словам депутата, которые приводит NEWS.ru, европейские страны все менее готовы нести расходы на содержание украинских беженцев и заинтересованы в их возвращении на Украину.

Основная задача ведь — поддерживать вооруженный конфликт с Россией, а для этого нужно пополнять личный состав ВСУ сказал парламентарий

Журавлев считает, что находящиеся в Европе украинские мужчины не способствуют достижению этой цели. Кроме того, он заявил, что часть украинских беженцев вовлечена в преступную деятельность, что также влияет на отношение к ним со стороны европейских властей.

Парламентарий добавил, что действующая на Украине мобилизация уже не обеспечивает необходимого результата, поэтому возможные ограничения со стороны ЕС могут быть связаны с попытками пополнить ряды украинской армии.

Ранее немецкая газета Der Spiegel писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена пересмотреть действующие в ЕС упрощенные правила въезда для украинских беженцев.