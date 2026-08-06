Масленников сказал, почему ЕС ужесточил правила защиты военнообязанных украинцев ЕС ограничил защиту военнообязанным украинцам ради людского ресурса для ВСУ

Москва6 авг Вести.Европейский союз ограничивает предоставление временной защиты украинцам, не имеющим освобождения от военной службы, чтобы сохранить для Киева мобилизационный ресурс.

Об этом заявил в беседе с "Известиями" директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его мнению, отказ ЕС давать временную защиту военнообязанным украинцам является продолжением курса на прокси‑войну с Россией "до последнего украинца"​​​.

Цели подобного шага лежат на поверхности и, по сути, дезавуируют тиражируемые в европейском публичном пространстве нарративы о якобы наметившемся сдвиге на поле боя в пользу Украины отметил Масленников

По его мнению, в Евросоюзе понимают, как обстоят дела на самом деле, и пытаются сделать все, чтобы армия киевского режима оставалась дееспособной.

Руководство Евросоюза, располагая сведениями о реальном положении дел, всеми силами пытается удержать киевский режим на плаву, а ВСУ - от разгрома. Очевидно, что только поставок западного оружия уже недостаточно, Украине срочно необходим людской ресурс", - добавил он. рассказал Масленников

Ранее сообщалось, что с 5 августа в Чехии вступают в силу изменения правил предоставления статуса временной защиты для граждан Украины мужского пола призывного возраста (от 23 до 60 лет). По новым правилам, для получения убежища украинцам призывного возраста нужно будет документально подтвердить выполнение ими воинского долга или наличие законного освобождения от него. Изменения согласованы государствами-членами Евросоюза.

При этом отмечается, что новая мера не затронет украинцев призывного возраста, которые уже получили статус временной защиты в Чехии до вступления новых правил в силу. Их действующий статус сохранится до марта 2027 года.