Москва15 июл Вести.С 2027 года Европейский союз будет отказывать во временной защите военнообязанным гражданам Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине отмечается в документе

При этом уточняется, что нововведение касается только новых заявителей и не затронет граждан, уже пользующихся временной защитой в странах ЕС.

Новым заявителям для получения статуса потребуется подтвердить выполнение воинской обязанности. Подтверждением может служить, например, паспорт с отметкой украинских пограничных органов о законном выезде из страны или документ (в том числе электронный), удостоверяющий освобождение от службы либо ее прохождение.

В то же время Совет ЕС одобрил продление механизма временной защиты для украинских беженцев еще на один год - с марта 2027 года до 4 марта 2028 года.